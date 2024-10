News da Juventus, Napoli, Atalanta e Torino

Juve, le condizioni di Fagioli

Fagioli è alle prese con una botta rimediata in Nazionale durante un allenamento. Il dolore non è ancora stato smaltito e la presenza del centrocampista è a rischio nella gara di sabato contro la Lazio. Un bel problema per Thiago Motta, che dovrà fare a meno anche di McKennie e Koopmeiners in mediana.

Napoli, stop Olivera

Oltre a Stanislav Lobotka, il Napoli dovrebbe affrontare l'Empoli senza neppure Mathias Olivera . Il terzino uruguaiano è uscito malconcio dalla partita in Nazionale contro l'Ecuador, dopo aver avvertito un fastidio alla coscia. In caso di forfait, pronto Spinazzola a farne le veci in campionato domenica nella difesa dei partenopei.

Atalanta, Ruggeri vicino al rientro

Matteo Ruggeri può tornare in campo. La Dea sarà impegnata domenica in campionato a Venezia. Il cursore di fascia sembra poter smaltire per tempo l’infiammazione al ginocchio che lo ha condizionato nelle ultime settimane. La sua presenza in campo dal 1' minuto resta in dubbio, mister Gasperini potrebbe essere orientato a non rischiare nulla.

Torino, in dubbio Walukiewicz

In difesa si ferma Walukiewicz , rientrato già da qualche giorno a Torino dal ritiro della Nazionale polacca a causa di un forte virus influenzale. L'ex Empoli è ancora alle prese con la convalescenza, nel tentativo di smaltire in tempo la febbre nella trasferta di Cagliari. Pronto allora Vojvoda domenica a completare il terzetto difensivo con Coco e Masina.

Fantacalcio.it per Adnkronos