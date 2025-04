Nuovo infortunio per Sergi Roberto

Non c'è pace per Sergi Roberto. Il difensore del Como, reduce da un lungo stop, si è infortunato nella sfida contro il Torino di Paolo Vanoli. L'ex Barcellona era partito dalla panchina per poi entrare in campo a gara in corso, ma un nuovo problema fisico l'ha fermato.

Nel finale del match contro il Torino, al minuto 83, Sergi Roberto è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il motivo? Un problema al flessore destro dopo un inserimento senza palla.

Attesa e momenti di apprensione in casa Como, dove nelle prossime ore sono previsti accertamenti clinici approfonditi che stabiliranno le effettive condizioni del giocatore e chiariranno il suo quadro clinico.

Fantacalcio.it per Adnkronos