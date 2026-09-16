Palladino al Bologna, chi sale e chi scende al Fantacalcio

Il Bologna ha deciso, Tedesco non sarà più l'allenatore. Decisivo un inizio di campionato davvero deludente con un solo punto conquistato in 4 partite. Al suo posto Palladino che ha firmato un contratto fino al 2029.

Ma adesso, cosa cambia al Fantacalcio?

Nuovo modulo e nuovi principi di gioco? Palladino è un allenatore estremamente versatile, capace di giocare sia con il 4-2-3-1 che con il 3-4-2-1. Le esperienze alla Fiorentina e all'Atalanta lo hanno confermato, mostrando la sua capacità di rivitalizzare gli esterni a tutta fascia e quelli maggiormente propensi al bonus.

Chi sale e chi scende, ora? Una bella domanda, che potrebbe trovare risposta già dall'esordio contro il Torino. Occhio a Holm, Miranda e Zortea in caso di difesa a tre, che potrebbero tornare a scalare posizioni nelle gerarchie del tecnico campano. Stesso discorso per Theate, che da braccetto potrebbe performare di più.

A centrocampo ne uscirà uno dalle rotazioni e potrebbe essere valorizzato un investimeto importante come Amondarain. In attacco, resta vivo il ballottaggio Piccoli-Dovbyk, proprio come mostrato a Bergamo nel caso di Krstovic e Scamacca.

Menzione d'onore per il rilancio di Orsolini, che potrebbe ritrovare smalto nel sistema meno ingabbiato e rigido di Palladino, ma con una postilla: che sia 4-2-3-1 e non 3-4-2-1. Orso potrebbe pagare dazio da trequartista, al suo fianco nei due dietro la punta potrebbe esserci uno tra Cambiaghi e Mbangula, riducendo gli spazi per Bernardeschi e Odgaard.

Fantacalcio.it per Adnkronos