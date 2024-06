Polonia: KO Lewandowski e Swiderski, la situazione

Tifosi polacchi in ansia. Dopo l'infortunio di Arek Milik, costretto al forfait definitivo ad Euro 2024, la buona sorte sembra aver voltato le spalle alla Nazionale del CT Probierz. Infatti ieri sera Lewandowski e Swiderski sono finiti ko nel corso dell'amichevole contro la Turchia, alimentando lo spauracchio infortuni a pochi giorni dal debutto in Germania.

Prima al 19esimo minuto e poi al 32esimo, la Polonia è stata costretta a sostituire il suo tandem offensivo. Lanciati in campo il 'bolognese' Urbanski e l'ex Milan Piatek. Ora atteso l'esito dei controlli medici sia per l'attaccante del Barça che per quello del Verona: per Lewandowski sembrerebbe essere un piccolo problema risolvibile in pochi giorni, mentre per Swiderski verranno valutate le condizioni di una caviglia malconcia.

Lo staff medico di Probierz incrocia le dita. Già l'infortunio di Milik è stato pesante da digerire, quelli di Lewandowski e Swiderski complicherebbero ulteriormente i piani del CT polacco.

Fantacalcio.it per Adnkronos