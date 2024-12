Roma, ancora forfait per Cristante

La vittoria contro il Lecce ha restituito un poco di serenità in casa Roma che prepara il prossimo match europeo contro il Braga. Serve una vittoria agli uomini di Ranieri per rilanciarsi anche nel girone unico di Europa League.

Il tecnico dovrà rinunciare ancora una volta a Cristante. Il problema alla caviglia continua a dargli più di qualche noia e difficilmente rientrerà da titolare nelle prossime sfide della Roma. Anzi, stando a quanto trapela da Trigoria, l'ex Atalanta e Palermo viaggia verso un'altra doppia esclusione.

Al netto di imprevisti, Cristante sarà costretto al forfait contro Braga e Como. Il dolore alla caviglia infortunatasi contro l'Atalanta persiste e non gli dà tregua. Per questo Ranieri non avrà altra scelta che scavare nuovamente in panchina per tamponare l'assenza di Cristante.

Dopo un avvio convincente con De Rossi, gli infortuni ed il cambio di panchina lo hanno relegato tra le seconde linee della Roma. Ora Le Fee può trovare una seconda occasione con Ranieri, scalpitando per un maglia da titolare in Europa e provando a ritagliarsi uno spazio anche alla prossima contro il Como.

Fantacalcio.it per Adnkronos