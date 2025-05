Roma: Dovbyk si allena a parte, ci sarà contro il Torino?

Archiviato il successo sul Milan nell'ultimo turno di campionato, la Roma si appresta ad affrontare la trasferta di Torino contro la formazione granata nell'ultimo match stagionale. Obiettivo è quello garantirsi un posto in Europa League, anche se rimane ancora la speranza di centrare il quarto posto in classifica.

Oggi a Trigoria ha lavorato a parte Artem Dovbyk . Domani, però, l'attaccante ucraino confida di tornare ad allenarsi parzialmente in gruppo e, salvo imprevisti, sabato svolgerà l'intera rifinitura con i compagni per poi partire alla volta di Torino con la squadra. Sarà mister Ranieri a decidere domenica come impiegarlo contro i granata, possibile un utilizzo a gara in corso.

Fantacalcio.it per Adnkronos