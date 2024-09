Roma, esonerato De Rossi. Arriva Juric?

Clamoroso quello che è successo in mattinata. La Roma ha esonerato Daniele De Rossi. La decisione è arrivata dopo l'analisi dei dati negativi registrati nelle gare iniziali del campionato. Soprattutto è arrivata nel timore di restare fuori dai piazzamenti Champions anche per questa stagione. L'allenatore aveva rinnovato il suo contratto in primavera fino al 2027.

Questo il comunicato della società giallorossa: "L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra.

La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio.

A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione.

Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra".

Chi arriverà al suo posto? In pole position al momento pare esserci Ivan Juric. Allenatore che potrebbe proseguire con il 3-5-2, modulo proposto proprio da De Rossi contro il Genoa. Il procuratore dell'ex allenatore del Torino è già nella Capitale.

Altri due nomi al vaglio della dirigenza romana sono Edin Terzic e Thomas Tuchel. Entrambi gli ex Dortmund sono nomi che piacciono agli Stati Generali della Roma, interessati a mantenere un certo profilo internazionale per la panchina dei capitolini.

Fantacalcio.it per Adnkronos