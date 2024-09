Roma: esonerato De Rossi, il comunicato

La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio.

A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione.

Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra".

Determinante l'avvio titubante in campionato, con zero vittorie raccolte nelle prime quattro. Dopo essere subentrato a José Mourinho lo scorso 16 gennaio, Daniele De Rossi ha raccolto 22 panchine in Serie A con la sua Roma, mettendo a segno uno score di 10 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte. Equamente diviso, invece, il suo cammino in Europa League, nel quale ha registrato 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 9 panchine. Il bilancio totale di De Rossi da allenatore della Roma è di 13 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte in 31 partite.