Roma: Le Fee in gruppo, out Dybala

La Roma è tornata al lavoro quest'oggi a Trigoria. Questa pausa per le Nazionali sarà importante per il club giallorosso per ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni e recuperare anche qualche giocatore infortunato in vista della prossima sfida in Serie A contro l'Inter.

Le buone notizie, in questo senso, in casa Roma arrivano da Le Fee che è tornato ad allenarsi a pieno regime in gruppo, smaltita la distorsione al legamento collaterale mediale del ginocchio rimediata rimediata durante la sua ultima presenza in campionato contro l'Empoli. Il centrocampista ha lavorato con un tutore al ginocchio, ma il recupero prosegue molto bene e sarà tra i convocati nel prossimo turno di Serie A contro l'Inter all'Olimpico.

Assenti dal campo d'allenamento oggi invece Dybala, già out domenica scorsa a Monza per un fastidio muscolare al flessore sinistro, ed El Shaarawy che ha riportato un lieve stiramento al polpaccio proprio durante la gara contro i brianzoli. Le loro condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico giallorosso in questa sosta, mister Juric spera di avere almeno l'argentino a disposizione contro i nerazzurri.

Fantacalcio.it per Adnkronos