Roma, lesione muscolare per Celik

La Roma sta vivendo un buon momento di forma e prepara il match di ritorno contro il Bilbao. Ranieri deve rinunciare a Celik nei prossimi impegni.

Il motivo? Il giocatore della Roma, sottopostosi ad accertamenti clinici approfonditi, ha rimediato una lesione di primo grado del tendine congiunto bicipite femorale coscia sinistra.

Un infortunio che lo terrà fermo per circa 15 giorni. Le sue condizioni verranno rivalutate di giorno in giorno, ma in questo senso la sosta aiuta Ranieri ed i fantallenatori che potrebbero ritrovarlo per fine mese.

Possibile un suo recupero, infatti, per la partita contro il Lecce in programma il 29 marzo. Se non dovesse farcela, quasi sicuro il suo recupero per il 6 aprile quando la Roma affronterà la Juventus.

Nella prossima partita di campionato, Raniera recupera Mancini che ha saltato per squalifica la partita contro l'Empoli.

Fantacalcio.it per Adnkronos