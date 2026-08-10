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Roma-Mora: intesa raggiunta

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Il giocatore del Porto arriva in Serie A

Rodrigo Mora - (Ipa)
Rodrigo Mora - (Ipa)
10 agosto 2026 | 16.22
LETTURA: 1 minuti

Intesa raggiunta tra la Roma e Rodrigo Mora. I giallorossi hanno raggiunto un accordo con il giovane talento al quale è stato offerto un quinquennale. Anche il club portoghese sembra propenso a chiudere l'operazione. 

I giallorossi avevano avanzato tre proposte per convincere il Porto. La prima consisteva in un prestito oneroso a 7-8 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 42. La seconda consisteva nell'acquisto a titolo definitivo pagando il cartellino in due rate, 25 milioni di euro subito e 25 milioni di euro tra un anno. L'ultima proposta prevedeva l'acquisto a titolo definitivo a 25 milioni di euro con una clausola del 50% sulla futura rivendita di Mora. In generale i giallorossi hanno fatto sapere di non voler andare oltre i 50 milioni di euro per l'intera operazione.

A quanto pare i due club sarebbero vicini ad un accordo, con la Roma che pagherà 25 milioni di euro subito lasciando al Porto una percentuale sulla futura rivendita e impegnandosi a pagare altri 25 milioni l'anno prossimo. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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