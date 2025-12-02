circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, gli squalificati della 14a giornata

sponsor

In tre saltano il prossimo turno, i nomi

Serie A, gli squalificati della 14a giornata
02 dicembre 2025 | 10.52
LETTURA: 1 minuti

Sabato pomeriggio al via la 14esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Sassuolo e Fiorentina, turno che poi terminerà lunedì sera con la sfida tra Torino e Milan. 

Sono tre i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Pongracic della Fiorentina, Gagliardini del Verona e Troilo del Parma.

Nella Viola mister Vanoli potrebbe tornare a schierare Comuzzo nel terzetto arretrato, mentre mister Zanetti in mediana gialloblù darà spazio a Al-Musrati, infine nei ducali sarà Delprato a guidare la difesa. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza