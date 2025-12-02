Serie A, gli squalificati della 14a giornata

In tre saltano il prossimo turno, i nomi
Sabato pomeriggio al via la 14esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Sassuolo e Fiorentina, turno che poi terminerà lunedì sera con la sfida tra Torino e Milan.
Sono tre i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Pongracic della Fiorentina, Gagliardini del Verona e Troilo del Parma.
Nella Viola mister Vanoli potrebbe tornare a schierare Comuzzo nel terzetto arretrato, mentre mister Zanetti in mediana gialloblù darà spazio a Al-Musrati, infine nei ducali sarà Delprato a guidare la difesa.
Fantacalcio.it per Adnkronos