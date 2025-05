Serie A, sette squalificati nella 36a giornata

Sono sette i calciatori che non ci saranno causa squalifica nel 36esimo turno di campionato, al via venerdì 9 maggio con l'anticipo tra Milan e Bologna in programma alle ore 20:45 e che terminerà lunedì col doppio posticipo Venezia-Fiorentina e Atalanta-Roma.

Di seguito ecco l'elenco completo degli squalificati del prossimo turno: Hien (Atalanta), Colombo (Empoli), Zaniolo (Fiorentina), Thorsby (Genoa), Yildiz (Juventus), Hysaj (Lazio) e Leao (Milan).

Fantacalcio.it per Adnkronos