circle x black
Cerca nel sito
 

Sospiro di sollievo Juve: Vlahovic ci sarà

sponsor

Gli esami hanno escluso lesioni muscolari

Dusan Vlahovic (Fotogramma/Ipa)
Dusan Vlahovic (Fotogramma/Ipa)
27 novembre 2025 | 15.49
LETTURA: 1 minuti

Sospiro di sollievo in casa Juventus in vista della sfida di campionato col Cagliari in programma sabato pomeriggio.

C'era preoccupazione per le condizioni di Dusan Vlahovic, ma l'attaccante serbo sarà regolarmente a disposizione per il match con i sardi.

Il centravanti ex Fiorentina aveva accusato un sovraccarico muscolare in Nazionale, ma nelle ultime ore non ha accusato alcun problema muscolare. Anzi, è in rampa di lancio per vestire una maglia da titolare nella sfida in programma allo Stadium sabato alle 18.

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza