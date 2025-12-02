circle x black
Stop Vlahovic, l'esito degli esami: lesione di alto grado

Brutte notizie per Spalletti e i fantallenatori

Dusan Vlahovic (Fotogramma/Ipa)
02 dicembre 2025 | 08.31
LETTURA: 1 minuti

Dusan Vlahovic  è uscito al 31' minuto della sfida con il Cagliari. Le lacrime dell'attaccante serbo non lasciavano sensazioni positive gli occhi dei tifosi e dello staff bianconero, che oggi lo ha sottoposto agli esami strumentali.

Conclusi in mattinata, dagli esami è emersa una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra.

Si teme uno stop di almeno 3 mesi, anche le tempistiche dipenderanno dalla decisione relativa ad un possibile intervento chirurgico.

Il comunicato della Juventus: 

In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra.

Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate.

