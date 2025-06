Torino, Coco ad un passo dall'addio

Saul Coco potrebbe salutare il Torino e la Serie A dopo nemmeno una stagione. Il difensore brasiliano viaggia verso il trasferimento in Qatar.

Coco è arrivato lo scorso anno dal Las Palmas, sorprendendo tifosi e fantallenatori. Il Torino ha accettato un'offerta importante dall'Al-Duhail. Circa 16 milioni di euro è la cifra accordata tra il club granata e quello qatariota. Ricca offerta anche al calciatore, in attesa di conoscerne dettagli e specifiche. Un'offerta quasi irrinunciabile per il Torino che lo aveva acquistato per circa 7 milioni di euro.

Ora può dire addio alla Serie A e al Fantacalcio dopo una sola stagione.

Fantacalcio.it per Adnkronos