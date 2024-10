Torino: dubbio Sanabria contro il Como

Altro guaio in attacco infatti per il Torino. Secondo le ultime notizie di formazione in arrivo dal Filadelfia, il tecnico Vanoli potrebbe ricorrere a qualche soluzione di emergenza domani contro il Como.

L'attaccante Tonny Sanabria, infatti, mercoledì non si è allenato a causa di un attacco febbrile, che mette in serio dubbio la sua presenza dal 1' minuto venerdì sera nella sfida al Como in campionato.

Ma non solo, anche Karamoh non è sceso in campo in allenamento per sottoporsi a terapie. Il francese, primo candidato per una maglia da titolare in attacco in caso di assenza di uno dei due bomber, oggi dovrebbe riaggregarsi al gruppo. L'ex Parma però al momento resta in dubbio in vista della partita.

Le ultime tre sconfitte consecutive in campionato, e quella di Coppa Italia contro l’Empoli, hanno aperto una mini crisi nei granata, che avevano cominciato la stagione addirittura da primi della classe.

Un virus influenzale sta falcidiando il Toro: prima di Sanabria, per lo stesso motivo, si erano fermati alla vigilia della gara di Cagliari anche Tameze e Pedersen. Al momento, Vanoli, in attacco può contare solo sullo scozzese Adams. La speranza, ovviamente, è quella riuscire a convocare sia Sanabria che ovviamente Karamoh.

Almeno fino a gennaio, Tonny Sanabria sarà prezioso più che mai. L'attaccante paraguaiano è di nuovo al centro del nuovo progetto dopo l’infortunio di Duvan e spera di superare il suo primato di gol del 2022-2023, quando in 33 partite realizzò 12 reti.

Fantacalcio.it per Adnkronos