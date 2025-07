Tragedia Diogo Jota, morto in un incidente stradale

Lutto shock nel mondo del calcio: Diogo Jota è scomparso all'età di 28 anni in seguito ad un incidente stradale. Il giocatore portoghese è stato vittima nella notte di una collisione fatale, mentre era alla guida della propria auto nella provincia di Zamora.

Il fatto sarebbe avvenuto al chilometro 65 della A-52, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria. I testimoni hanno subito avvertito i soccorsi, che però non hanno potuto far nulla.

Secondo le prime ricostruzioni, Diogo Jota avrebbe perso il controllo della propria auto, sbandando e finendo fuori strada. L'auto ha preso immediatamente fuoco, in seguito al terribile impatto. Il calciatore era in compagnia del fratello, André, anche lui giocatore professionista.

Chi era Diogo Jota: carriera e palmarés



Diogo Jota, attaccante portoghese classe 1996, ha iniziato la sua carriera professionistica al Paços de Ferreira, dove si è messo in luce per tecnica e senso del gol.

Le sue prestazioni gli sono valse il passaggio all’Atlético Madrid nel 2016, anche se non ha mai esordito con i Colchoneros.

Dopo un anno in prestito al Porto, esplode nel Wolverhampton, contribuendo alla promozione in Premier League con 17 gol nella stagione 2017?18.

Resta ai Wolves fino al 2020, segnando con regolarità e imponendosi come uno degli attaccanti più interessanti del campionato inglese.

Nell’estate 2020 viene acquistato dal Liverpool, dove si integra rapidamente nel sistema di Klopp grazie alla sua duttilità, velocità e fiuto del gol. Con i Reds conquista diversi trofei, tra cui FA Cup, Carabao Cup e, nel 2025, anche la Premier League.

In Nazionale debutta nel 2019 e diventa presto un punto fermo dell’attacco portoghese, contribuendo alla vittoria della Nations League.

Fantacalcio.it per Adnkronos