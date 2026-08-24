Udinese, infortunio per Zaniolo

Non è cominciato male il campionato dell'Udinese che ha pareggiato 1-1 contro il Como giocando una bella partita. Uno dei protagonisti è stato Nicolò Zaniolo che pero' è costretto a fermarsi per un infortunio.

"Credo di essermi stirato", una frase che mette i brividi ai tifosi e i fantallenatori.

Nelle prossime ore, gli esami strumentali faranno chiarezza sulle condizioni di Zaniolo. Difficile capire ora se ci sarà uno stop di più settimane o se ce ci sarà un semplice sospiro di sollievo per un problema dovuto a della banale stanchezza.

Ad oggi è in forte dubbio per la trasferta di Monza in programma sabato 29 agosto.

Fantacalcio.it per Adnkronos