Udinese, Zaniolo è recuperato

Buone notizie dal quartier generale friulano per mister Runjaic in vista della gara interna di sabato contro il Cagliari: Zaniolo infatti è tornato a lavorare in gruppo, smaltito l'infortunio muscolare all'adduttore lungo della gamba destra lamentato nelle scorse settimana. Una tegola maturata all'esordio di campionato contro il Como, ma che ora è pronta ad essere messa alle spalle.

Saranno fondamentali, dunque, i test sul campo d'allenamento che il calciatore sosterrà nei prossimi giorni. Probabile che Zaniolo sarà gestito con cautela da mister Runjaic e dallo staff medico friulano. Si prepara al ritorno fra i convocati, ma il suo minutaggio sarà deciso in base ai segnali che arriveranno dai prossimi allenamenti.

Fantacalcio.it per Adnkronos