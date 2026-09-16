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Udinese, Zaniolo è recuperato

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Il calciatore subito titolare sabato contro il Cagliari?

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16 settembre 2026 | 17.41
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Buone notizie dal quartier generale friulano per mister Runjaic in vista della gara interna di sabato contro il Cagliari: Zaniolo infatti è tornato a lavorare in gruppo, smaltito l'infortunio muscolare all'adduttore lungo della gamba destra lamentato nelle scorse settimana. Una tegola maturata all'esordio di campionato contro il Como, ma che ora è pronta ad essere messa alle spalle. 

Saranno fondamentali, dunque, i test sul campo d'allenamento che il calciatore sosterrà nei prossimi giorni. Probabile che Zaniolo sarà gestito con cautela da mister Runjaic e dallo staff medico friulano. Si prepara al ritorno fra i convocati, ma il suo minutaggio sarà deciso in base ai segnali che arriveranno dai prossimi allenamenti.  

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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