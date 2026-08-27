Ufficiale - Lazio, colpo in attacco

Dopo averlo inseguito a lungo, Andrea Pinamonti è un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante arriva dal Sassuolo, che lo ha ceduto ai biancocelesti per una cifra di poco superiore ai 12 milioni di euro.

Già nella giornata di oggi sarà alle disponibilità di mister Gennaro Gattuso, che lo vaglierà subito nella sfida di campionato del 30 agosto contro il Genoa. In attesa di ulteriori info di formazione, Pinamonti si candida come nuovo faro offensivo della Lazio. E i fantallenatori sanno bene di cosa è capace in termini di bonus.

Il comunicato del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall'U.S. Sassuolo Calcio".

Fantacalcio.it per Adnkronos