circle x black
Cerca nel sito
 

Ufficiale - Lazio, colpo in attacco

sponsor

Preso Pinamonti dal Sassuolo, rinforzo per mister Gattuso

Andrea Pinamonti - (Ipa)
Andrea Pinamonti - (Ipa)
27 agosto 2026 | 11.54
LETTURA: 1 minuti

Dopo averlo inseguito a lungo, Andrea Pinamonti  è un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante arriva dal Sassuolo, che lo ha ceduto ai biancocelesti per una cifra di poco superiore ai 12 milioni di euro. 

Già nella giornata di oggi sarà alle disponibilità di mister Gennaro Gattuso, che lo vaglierà subito nella sfida di campionato del 30 agosto contro il Genoa. In attesa di ulteriori info di formazione, Pinamonti si candida come nuovo faro offensivo della Lazio. E i fantallenatori sanno bene di cosa è capace in termini di bonus. 

Il comunicato del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall'U.S. Sassuolo Calcio". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Bambino nuota tra i detriti in Nepal, le persone riprendono la scena invece di aiutarlo - Video
Alluvione in Nepal, l'intervento dei soccorsi per salvare le persone dal fango - Video
Battaglia a colpi di pomodoro, oltre 22mila persone alla 'Tomatina' in Spagna - Video
'One Night Only', Callum Turner e Monica Barbaro: "Ecco come nascono le vere storie d'amore" - Video
Milano rivede i 53mila punti, acquisti su Generali: domani cda
Superbonus 110%, ecco a quanto ammonta l'onere per lo Stato
'Fast & Furious' su un'autostrada egiziana, derubano un camion dal pick up in corsa - Video
Giappone, tiro alla fune in 1800 per spostare un castello - Video
Ruba un condizionatore all'Istituto tumori di Napoli, il furto ripreso dalle telecamere
Ranucci: "Se potessi andare a cena con Riina lo farei" - Video
Ranucci: "Hanno già provato a mandarmi via, ho la coscienza a posto" - Video
Ranucci: "Andare in una testata Rai? Per me sarebbe un tornare indietro"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza