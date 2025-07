Valentin Carboni al Genoa, ora è ufficiale

Valentin Carboni è un nuovo calciatore del Genoa. L'Inter ha deciso di mandare un altro anno in prestito il talentuoso giocatore che adesso ha una grossa chance in un club di Serie A.

Il giocatore si trasferisce in Liguria a titolo temporaneo fino al termine della stagione. A rendere nota la notizia sono state le due società che hanno pubblicato un comunicato ufficiale.

Di seguito il comunicato dei rossoblù:

"Valentín Carboni è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Buenos Aires il 5 marzo 2005 arriva a titolo temporaneo dall’Inter, con cui ha vinto due titoli nazionali in ambito professionistico, debuttando e andando a segno nel recente Mondiale per Club. Nel suo palmarès annovera la conquista di una Coppa America con la maglia della nazionale argentina. In carriera ha militato inoltre nel Monza e nell’Olympique Marsiglia.

Benvenuto a Genova, Valentín".

Carboni è sicuramente un profilo da tenere d'occhio per le prossime aste. Giocatore come dicevamo molto talentuoso, in Liguria avrà sicuramente modo di mettersi in mostra con un allenatore che ha già dimostrato di saper valorizzare i giovani.

Fantacalcio.it per Adnkronos