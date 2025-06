Verona, Coppola ceduto al Brighton

Diego Coppola saluta il campionato italiano per trasferirsi in Premier League. Il giocatore, oramai ex scaligero, passa infatti a titolo definitivo al Brighton. Dopo aver superato le visite mediche di rito con il club inglese, è arrivato l'annuncio del trasferimento del difensore: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Brighton & Hove Albion Football Club - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del difensore italiano Diego Coppola. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Diego, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

Fantacalcio.it per Adnkronos