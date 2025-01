Yildiz e Conceicao di nuovo in gruppo! Torna anche Cristante, Acerbi ancora no

Può sorridere quindi mister Thiago Motta in vista delle prossime partite della sua Juventus. Allarma rientrato per Kenan Yilidz: l'attaccante turco oggi si è allenato in gruppo nella parte di seduta aperta ai media scongiurando l'infortunio che sembrava aver accusato nel match contro il Milan. Allenamento in gruppo anche per Weston McKennie reduce da un affaticamento al flessore. L'allenatore bianconero ha ritrovato anche Francisco Conceicao: il portoghese è tornato a lavorare con i compagni e quindi ha superato del tutto il suo infortunio. Con loro si è allenato anche Randal Kolo Muani, in attesa che la Juventus ufficializzi il suo acquisto dal PSG.

Inter, le ultime dall'infermeria

Dopo la vittoria contro l'Empoli, l'Inter di Simone Inzaghi è scesa in campo per la gara di Champions League contro lo Sparta Praga.

Oltre a Bisseck e Calhanoglu che hanno messo nel mirino la gara di Champions League contro il Monaco per il rientro in campo, Inzaghi deve fare i conti con i problemi fisici di Correa e di Acerbi: l'attaccante argentino non ci sarà poiché non inserito nella lista UEFA, il difensore è invece ancora alle prese con il lavoro personalizzato.

Dopo la panchina di ieri sera contro l'Empoli, Inzaghi deciderà solamente domani se convocarlo o meno per la gara di Praga.

Buone notizie per quanto riguarda Frattesi che, dopo i problemini dei giorni scorsi, si è regolarmente allenato con il resto dei compagni di squadra ed è a disposizione per il match europeo.

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Cristante

La Roma di Claudio Ranieri è tornata al lavoro in vista del match di Europa League contro l'AZ Alkmaar. Il club giallorosso si è ritrovato a Trigoria, da dove giunge una novità anche in chiave Fantacalcio.

Il centrocampista Bryan Cristante è tornato ad allenarsi in gruppo, insieme al resto dei compagni di squadra. Cristante, dunque, torna a disposizione dell'allenatore per la gara europea. L'obiettivo, ora, è la convocazione per il match di Europa League contro l'AZ Alkmaar.

Fantacalcio.it per Adnkronos