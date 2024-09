Zalewski può lasciare la serie A! Zielinski in gruppo, Ndoye ancora out

Report Bologna: le novità!

Buone notizie per il Bologna di Vincenzo Italiano, al lavoro per preparare la trasferta in programma sul campo del Como in programma sabato pomeriggio. Quest'oggi, a Casteldebole, hanno lavorato in gruppo i vari Skorupski, Aebischer, Freuler, Moro e Urbanski in gruppo, mentre Erlic, Ferguson e Ndoye hanno svolto una sessione di allenamento differenziato.

Zalewski può lasciare il Fantacalcio

Nicola Zalewski potrebbe lasciare la Roma e il Fantacalcio. L'esterno italo-polacco è in uscita dal club giallorosso e in queste ore avrebbe dato il via libera al possibile trasferimento al Galatasaray di Victor Osimhen, che ha messo gli occhi anche su Luca Pellegrini della Lazio.

Il club turco offre al giocatore classe 2002 un contratto quinquennale e un ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione. Ora a trattare sono le società, al lavoro per trovare l'accordo sulla formula per il trasferimento del giocatore, in scadenza di contratto con i giallorossi.

Fazzini out! Potrebbe saltare non solo la Juve, le ultime

Brutte notizie per l'Empoli che si appresta ad ospitare la Juventus nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. In vista del match con i bianconeri, il tecnico Roberto D'Aversa è già consapevole di dover fare a meno di Jacopo Fazzini.

Il centrocampista classe 2003, finora sempre andato a voto, ha rimediato una lesione di basso grado dei muscoli flessori dell’anca sinistra in Nazionale. Salterà sicuramente la partita con la Juventus, ma è concreto il rischio che debba alzare bandiera bianca anche contro il Cagliari.

Zielinski e Barella in gruppo: entrambi titolari contro il Monza?

L'Inter viaggia spedita verso la trasferta di Monza. La sfida dell'U-Power Stadium farà da antipasto dell'esordio in Champions, con Simone Inzaghi pronto a varare un mini-turnover per la prima notte europea della stagione

Al centro del campo, con Calhanoglu in regia, ci saranno Zielinski e Barella . Come notificato dal report nerazzurro, entrambi i centrocampisti sono tornati ad allenarsi in gruppo nella giornata di oggi.

Il polacco era reduce dal viaggio di rientro, dopo gli impegni della sosta con la sua Nazionale. L'ex Cagliari, invece, si è presentato ad Appiano Gentile con un giorno di anticipo, rispetto all'iter riabilitativo tracciato dal piccolo intervento subìto al naso.

Fantacalcio.it per Adnkronos