Farmaci, Aleotti (Menarini): "Cambiare subito linea in Europa o soccombereremo"

"Ci vuole coerenza e bisogna avere anche il coraggio di guardare a quello che è stato fatto negli ultimi anni. L'Europa ha perso competitività, ha fatto politiche che si sono dimenticate completamente che le imprese devono essere competitive nel mondo, ha pensato di poter vivere all'interno di una bolla, ma non siamo una bolla. L'Europa fa parte del mondo e le nostre imprese devono poter competere nel mondo". Lo ha affermato Lucia Aleotti, azionista e membro del consiglio di amministrazione di Menarini