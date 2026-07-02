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Hamilton: "Ferrari gran macchina ma perdiamo troppo in rettilineo"

Il pilota britannico della rossa torna sulla pista di casa a Silverstone

Lewis Hamilton - Ipa
Lewis Hamilton - Ipa
02 luglio 2026 | 17.00
Redazione Adnkronos
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“Il legame tra me e Silverstone è lungo 20 anni, quindi è molto profondo. E' veramente fenomenale tornare qui e questa volta ci sarà un altro record di pubblico in un momento in cui c’è anche Wimbledon e l’Inghilterra va avanti nel Mondiale di calcio”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Lewis Hamilton nella conferenza piloti del Gp d'Inghilterra.

"In Austria abbiamo perso parecchio in gara, soprattutto in rettilineo dove abbiamo perso circa quattro decimi al giro: un divario che diventa difficile recuperare in curva. Penso che abbiamo una grande macchina, anche se abbiamo un bel problema e dovremo cercare di trarre il massimo e fare più punti possibili finché non colmeremo quel divario", ha proseguito il pilota della Ferrari.

"I miei ingegneri mi hanno chiesto tanto cosa faccio a Silverstone, spero di averli indirizzati sulla strada giusta. Spero che la spinta dei fan possa spingerci a colmare il divario con chi abbiamo davanti. A vincere non penso molto, sarà difficile per noi, ma punto a eseguire tutto nel miglior modo possibile".

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Formula1 Gp d'Inghilterra
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