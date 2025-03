Fifa Museum rende omaggio a capitan Tsubasa 'Holly e Benji'

In occasione del 44° anniversario del primo numero di Capitan Tsubasa, diventato celebre in Italia come “Holly e Benji”, il Fifa Museum celebra la profonda influenza dell'iconico manga sul calcio all'interno del suo spazio espositivo "Football Fever". Elemento fondamentale della storia della cultura pop del calcio, Capitan Tsubasa ha ispirato generazioni di giocatori e ha plasmato la percezione di questo sport nell'immaginario collettivo. A più di quarant'anni dal suo debutto, Capitan Tsubasa conserva il suo ruolo di primo piano come ponte tra calcio e cultura popolare in tutto il mondo. Creata dal mangaka Yōichi Takahashi, la serie ha ispirato generazioni di giocatori e di tifosi.

Per la prima volta, il Fifa Museum riconosce in modo ufficiale la duratura influenza che il fumetto sul esercita sul calcio mondiale con una teca dedicata esclusivamente agli oggetti della serie: Maglia del Giappone del 100° Anniversario (2021): una maglia della nazionale speciale con Capitan Tsubasa, creata per celebrare i 100 anni del calcio giapponese. Manga originali di Captain Tsubasa: i fumetti scritti e illustrati da Yōichi Takahashi che hanno fatto conoscere lo sport a milioni di persone, evidenziando il ruolo della serie nel fondere il calcio con il mondo dei fumetti. Pallone da calcio del torneo femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020: il pallone ufficiale Captain Tsubasa Pro Ball, utilizzato durante il Torneo di calcio Femminile dei Giochi Olimpici di Tokyo. Il videogioco Captain Tsubasa: Rise of New Champions Videogioco: un'esperienza interattiva in cui i visitatori possono entrare nel mondo di Tsubasa Ozora (il nome giapponese di Holly - Oliver Hutton) e giocare al gioco che dà vita al suo stile inconfondibile.

Pubblicato per la prima volta nel 1981, Capitan Tsubasa è diventato presto un fenomeno globale, scatenando la passione per il calcio in Giappone e non solo. La serie ha avuto un ruolo fondamentale nel plasmare la cultura del calcio, in particolare nelle regioni in cui il suo sviluppo era ancora embrionale. Molti grandi giocatori, tra cui Andrés Iniesta e Hidetoshi Nakata, hanno attribuito a Capitan Tsubasa il merito di aver innescato il loro amore per il calcio, mentre Lionel Messi ha raccontato quanto il manga lo abbia influenzato da bambino e abbia contribuito a formare il suo legame con il pallone.

Lo spazio espositivo Football Fever all'interno del Fifa Museum invita i visitatori a conoscere più da vicino il rapporto dinamico tra calcio e cultura popolare. Oltre alla mostra su Capitan Tsubasa, questo spazio offre un'esperienza interattiva che celebra il modo in cui lo sport influenza l'intrattenimento, il design e la creatività in tutto il mondo. I visitatori possono lasciarsi coinvolgere da giochi ispirati al calcio, scoprirne l’impatto su varie forme d'arte e vedere come la portata culturale del calcio si estende ben oltre il campo di gioco. Football Fever è in corso al Fifa Museum di Zurigo fino al 31 agosto 2025.