"Tifare per l'Inter? Non sono ipocrita...". Alessandro Del Piero, prima della finale di Champions League tra Inter e Psg, ai microfoni di Cbs Sports chiarisce che è 'complicato' tifare apertamente per i nerazzurri, soprattutto per una bandiera della Juventus. "In Italia c'è divisione tra tifosi dei club. Avere una squadra italiana in finale di Champions League è un grande traguardo, ma fare il tifo... Un tifoso della Juve o del Milan, assolutamente no...", dice Del Piero (Video).

"E' da ipocriti, a dire la verità. Si può dire che non si tifa contro l'Inter ma si tifa per il Psg... Nel Psg c'è Donnarumma, ci sono altri giocatori che hanno militato in Italia come Kvaratskhelia o Marquinhos...".