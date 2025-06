Alta tensione tra Fabio Fognini e Corentin Moutet dopo il match del primo turno del torneo Atp di Stoccarda (erba, 751.630 euro). Il francese si impone per 4-6, 7-6 (7-3), 4-6 in due ore e 13 minuti di gioco. Il match finisce con un errore di Fognini, che si arrende al termine di un incontro equilibrato e caratterizzato dal 'solito' show di Moutet, uno dei giocatori meno disciplinati (eufemismo) nel circuito.

Spicy handshake 🌶️@moutet99 wins the battle of the entertainers 6-4 6-7 6-3 vs Fognini 🍿#BOSSOPEN pic.twitter.com/75P18ZH0rW