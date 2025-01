Subito un'altra avventura per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, al Milan fino a poche settimane fa e sostituito da Sergio Conceicao sulla panchina rossonera, è il nuovo tecnico del Lione. Per lui, al rientro in Francia dopo la positiva esperienza al Lilla, un contratto fino al 30 giugno 2027, ufficializzato in mattinata dal club di Ligue 1.

Fonseca, il Lione dopo il Milan

La sua avventura non è però partita benissimo, visto che Fonseca è stato contestato dai tifosi del Lione già ieri sera, nel corso della partita di Europa League pareggiata contro il Ludogorets. Fonseca era infatti in tribuna con i dirigenti della società ed è stato uno dei bersagli della protesta dei tifosi, che non hanno preso bene la decisione della società di esonerare l'ex tecnico Pierre Sage. A livello meramente economico, si tratta di un accordo positivo anche per il Milan, che così risparmierà i soldi da versare a Fonseca (esonerato a dicembre) fino a fine stagione.

I tifosi del Milan e gli auguri

Sui social, all'occhio degli osservatori più attenti non sono sfuggiti diversi commenti dei tifosi del Milan. Messaggi positivi e di augurio al tecnico portoghese per la nuova avventura, dopo l'esperienza durata troppo poco a Milano. Dal "Buona fortuna mister", accompagnato da cuori rossoneri, a "Grazie Mister. Forza Milan e forza Lyon", come si legge nei commenti postati sotto al comunicato del Lione su Instagram. Commenti che raccontano comunque grande rispetto per il professionista, sempre apprezzato dal punto di vista umano. Un rispetto diventato ancora più forte dopo quanto accaduto negli ultimi giorni in casa Milan, con una squadra spaccata tra liti, risultati deludenti e casi di mercato.