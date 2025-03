Nel prossimo turno di Champions, per la squadra di Conceicao potrebbe esserci un derby italiano

Il terzo ko in Champions nega al Milan un posto tra le prime 8 squadre d’Europa. Sconfitti a Zagabria nell’ultima partita della fase campionato (2-1 contro la Dinamo di Fabio Cannavaro), i rossoneri dovranno così affrontare i playoff. Un turno in più per strappare un posto agli ottavi del torneo, tra le migliori 16 squadre del continente.

Milan, le possibili avversarie ai playoff

Oggi, venerdì 31 gennaio, la squadra di Sergio Conceicao sarà dunque impegnata nei sorteggi del playoff. Ma quali avversarie potranno trovare sul loro cammino i rossoneri? Discorso abbastanza semplice, visto che ci sono solo due possibilità: il Milan può affrontare il Feyenoord o la Juventus . C'è dunque una probabilità del 50% di rivedere ai playoff una riedizione della storica finale 2003, il derby all'italiana con la Juve che quell’anno venne vinto dai rossoneri a Old Trafford.

Champions, il possibile percorso del Milan

Ma non finisce qui, perché il Milan, in caso poi di passaggio del turno e qualificazione agli ottavi di finale, potrebbe affrontare una tra Arsenal e Inter. Un altro possibile euroderby (Milan e Inter si sono affrontate in Champions già nel 2003, nel 2005 e nel 2023) sul cammino del Diavolo.

Sorteggio playoff, orario e dove vederlo

Il sorteggio dei playoff della nuova Champions League inizierà alle 12. Sarà visibile in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre), su Sky e Prime Video con la possibilità di seguirlo anche in streaming.