Disavventura per Andrea Kimi Antonelli prima del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes, che ha raccolto un terzo posto nell'ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 consolidando la sua leadership in testa alla classifica Piloti, non è stato riconosciuto dagli addetti alla sicurezza ed è stato chiuso fuori dalla pista.

È successo nel corso del weekend, con Antonelli che ha provato a spiegare chi fosse all'addetto al cancello: "Sono un pilota di Formula 1", ha dichiarato il giovane italiano, ma senza successo.

Kimi Antonelli tried to get through the gate, but security wouldn't let him in. Even after he told them he's an F1 driver. Then Max Verstappen showed up and the security opens the gate straight away https://t.co/60IytfpGSJ — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) October 12, 2026

A salvarlo è arrivato Max Verstappen, vincitore proprio a Singapore, che ha fatto aprire i cancelli permettendo ad Antonelli di entrare in pista.