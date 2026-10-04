circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, caos nel Gp del Bahrain: partenza rinviata due volte e problemi per Ferrari

Succede di tutto in Malesia

Lewis Hamilton - Afp
Lewis Hamilton - Afp
04 ottobre 2026 | 09.59
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Caos in Formula 1. Oggi, domenica 4 ottobre, si corre il Gran Premio del Bahrein, eccezionalmente spostato in Malesia per il conflitto in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti, ma la gara è stata condizionata da più di un imprevisto. Si parte dalle prime ore della mattinata italiana con un vero e proprio nubifragio monsonico che si è abbattuto su Sepang, costringendo la direzione di gara a rinviare la partenza.

Inizialmente prevista per le 9 ora italiana, il giro di formazione si è svolto con circa quaranta minuti di ritardo, dietro regime di safety car. Proprio durante i due giri previsti per valutare le condizioni della pista, le macchine con motore Ferrari hanno avuto problemi: il primo è stato Lewis Hamilton, che ha visto la sua vettura spegnersi per un problema elettrico di comuncazione con il software. Dal muretto hanno ripristinato il tutto procedendo con un reset e il pilota inglese è ripartito.

Poco dopo, lo stesso problema si è verificato per i piloti Haas, anche loro con motore Ferrari, che si sono fermati a bordo pista. Da qui la decisione della direzione di gara di sospendere la procedura di partenza, con conseguente bandiera rossa sventolata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
formula 1 gp bahrain hamilton partenza rinviata gp bahrain
Vedi anche
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"
Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026: la proclamazione - Video
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza