Torna la Formula 1 con il Gp dell'Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 in programma domenica 20 aprile. Dopo le prime quattro gare in Australia, Cina, Giappone e Bahrain, il circus fa tappa sul circuito cittadino di Gedda, per la quinta volta nella storia dell'automobilismo e per un weekend che promette spettacolo. Dalla prima sessione di prove libere di venerdì 18 aprile alla gara di domenica 20, ecco il programma del weekend e dove seguire tutti gli appuntamenti in tv.

Formula 1, programma Gp Arabia Saudita

Il weekend dell'Arabia Saudita si aprirà con le due sessioni di prove libere fissate per venerdì 18 aprile, mentre la terza è in programma sabato 19, poco prima delle qualifiche. Il Gran Premio in scena invece domenica 20 aprile. Ecco il programma completo:

Venerdì 18 aprile

Ore 15.30: Prove Libere 1

Ore 19: Prove Libere 2

Sabato 19 aprile

Ore 15.30: Prove Libere 3

Ore 19: Qualifiche

Domenica 20 aprile

Ore 19: Gara

Gp Arabia Saudita, dove vederlo in tv

Il Gp dell'Arabia Saudita, come tutto il Mondiale di Formula 1, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.