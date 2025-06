Il Circus arriva in Canada per il decimo appuntamento stagionale

La Formula 1 riparte con il Gp del Canada. Oggi, venerdì 13 giugno, inizia il weekend del Gp di Montreal con le prove libere. Il decimo appuntamento del Mondiale vedrà i piloti sfidarsi in Canada, nel tentativo di annullare la superiorità fin qui schiacciante delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Ecco orario, programma di giornata e dove vedere le prime due sessioni di prove.

Gp Montreal, orario prove libere

Ecco il programma di oggi, venerdì 13 giugno, del Gp di Montreal:

Venerdì 13 giugno

Ore 19.30: F1 - Prove Libere 1

Ore 23: F1 - Prove Libere 2

Gp Montreal, dove vedere prove libere

Le prove libere e tutti gli appuntamenti del Gp del Canada saranno visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now e Sky Go. Le qualifiche e la gara di Montreal verranno trasmesse anche in chiaro, ma in differita, su Tv8.