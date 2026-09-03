circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, Norris favorito nel Gran Premio d’Italia ma Russell è in scia

Hamilton sfida Schumi: la sesta a Monza di Hammer a 6,00 su Sisal.it

Lando Norris - (Ipa)
Lando Norris - (Ipa)
03 settembre 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Mondiale di Formula 1 arriva nel regno della velocità per antonomasia: Monza. Domenica va in scena il Gran Premio d’Italia e, mai come stavolta, il tifo tricolore potrebbe essere diviso: da un lato l’amore incondizionato per la Ferrari; dall’altra la gioia di vedere un pilota italiano, Kimi Antonelli, che arriva a Monza da primo in classifica mondiale. Gli esperti Sisal, però, vedono il campione del mondo Lando Norris come l’uomo da battere tra i tornanti lombardi: il pilota inglese, vincente a 2,75, è in grande forma e vuole calare la terza vittoria consecutiva stagionale.

Alle spalle del numero 1 della McLaren c’è George Russell, dato a 4,00, il quale prova a recuperare punti al compagno di squadra Antonelli, il quale partirà dal fondo a causa di una penalità da scontare.

Il podio dei favoriti è completato da uno dei beniamini di casa, Charles Leclerc. Il Predestinato, al volante della Ferrari numero 16, è pronto a piazzare il tris di successi a Monza, dopo i trionfi nel 2019 e nel 2024. Il monegasco, sul primo gradino del podio a 5,00, si esalta davanti al suo pubblico e sogna di portarsi a casa la seconda vittoria dell’anno dopo Silverstone.

Leclerc è tallonato dal compagno di scuderia Lewis Hamilton il quale ha un rapporto speciale con il Gran Premio d’Italia: Hammer, infatti, detiene il record di successi sul tracciato italiano, ben cinque, insieme, neanche a dirlo, a Michael Schumacher. La Ferrari, nel corso del weekend, sfoggerà un look per omaggiare proprio il Kaiser e il pilota britannico proverà, indossando proprio i colori di Schumi, a cogliere il sesto successo a Monza, un’impresa data a 6,00.

Kimi Antonelli sogna invece una rimonta epica: come detto, il pilota italiano della Mercedes partirà in fondo alla griglia a causa di una penalità ma questo non gli impedisce di immaginarsi sul gradino più alto del podio a 9,00.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Formula 1 Gran Premio d'Italia Monza Lando Norris George Russell Charles Leclerc
Vedi anche
Scontro con inviati Report, Sottile: "Volate battutacce, da me nessuna provocazione" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla seconda giornata - Videonews dalle nostre inviate
Report, Corsini: "Al lavoro per partire l'8 novembre, Piervincenzi resta alla conduzione" - Video
News to go
Sempre più italiani comprano a rate, e non solo in caso di grandi acquisti
News to go
Malattia della pioggia, aumento dei casi in Europa
Venezia 2026, tutti pazzi per il visconte di 'Bridgerton' Jonathan Bailey - Video
Frana si stacca dal Monviso, le immagini del sorvolo dei vigili del fuoco dopo il crollo
Venezia 83, Bianca Balti un angelo sul red carpet: il look con le ali incanta il Lido - Video
Venezia 83, l'eleganza dei conduttori Greta Scarano e Nicolas Maupas sul primo red carpet - Video
Lewis Hamilton realizza un sogno, eccolo con la sua Ferrari F40 - Video
Report, Giulia Innocenzi: "Pronti a dimetterci in blocco se la Rai conferma nomina conduttori" - Video
Assalto al bancomat nel foggiano, ladri lo fanno esplodere ma lo trovano vuoto - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza