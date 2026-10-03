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Formula 1, oggi Gp Bahrain: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv

Si torna in pista in Malesia nel nuovo appuntamento del Mondiale

Max Verstappen - Afp
Max Verstappen - Afp
04 ottobre 2026 | 00.07
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 4 ottobre, si corre il Gp del Bahrain in Malesia - in diretta tv e streaming - sedicesimo appuntamento della stagione. Si riparte con la Red Bull di Max Verstappen in pole position, seguito dalla Ferrari di Lewis Hamilton e dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale.

Gp Bahrain, orario e griglia di partenza

Il Gran Premio del Bahrain è in programma oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 9. Ecco la griglia di partenza:

1 Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:35.130

2 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.298

3 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.428

4 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.501

5 Charles Leclerc (Ferrari) +0.536

6 Lando Norris (McLaren) +0.627

7 Oscar Piastri (McLaren) +0.632

8 George Russell (Mercedes) +0.741

9 Pierre Gasly (Alpine) +2.080

10 Gabriel Bortoleto (Audi) +2.543

11 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.327

12 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.524

13 Carlos Sainz (Williams) +1.831

14 Lance Stroll (Aston Martin) +1.870

15 Franco Colapinto (Alpine)

16 Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Gp Giappone, dove vederla in tv

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 sarà trasmesso in diretta televisivo e in esclusiva sui canali SkySport. La gara si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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