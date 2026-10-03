Formula 1, oggi Gp Bahrain: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv

Si torna in pista in Malesia nel nuovo appuntamento del Mondiale
Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 4 ottobre, si corre il Gp del Bahrain in Malesia - in diretta tv e streaming - sedicesimo appuntamento della stagione. Si riparte con la Red Bull di Max Verstappen in pole position, seguito dalla Ferrari di Lewis Hamilton e dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale.
Il Gran Premio del Bahrain è in programma oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 9. Ecco la griglia di partenza:
1 Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:35.130
2 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.298
3 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.428
4 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.501
5 Charles Leclerc (Ferrari) +0.536
6 Lando Norris (McLaren) +0.627
7 Oscar Piastri (McLaren) +0.632
8 George Russell (Mercedes) +0.741
9 Pierre Gasly (Alpine) +2.080
10 Gabriel Bortoleto (Audi) +2.543
11 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.327
12 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.524
13 Carlos Sainz (Williams) +1.831
14 Lance Stroll (Aston Martin) +1.870
15 Franco Colapinto (Alpine)
16 Arvid Lindblad (Racing Bulls)
Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 sarà trasmesso in diretta televisivo e in esclusiva sui canali SkySport. La gara si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.