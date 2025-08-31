circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, oggi si corre in Olanda: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv

Il Mondiale riparte dal circuito di Zandvoort con una prima fila tutta McLaren

Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
31 agosto 2025 | 07.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Formula 1 torna in pista in Olanda dopo la pausa estiva. Oggi, domenica 31 agosto, in diretta tv e streaming, va in scena il Gp d'Olanda sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente sesto e settimo nelle qualifiche di ieri, devono rincorrere le due McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica Piloti che partirà dalla pole position, e di Lando Norris, a soli nove punti di distanza dal compagno di squadra e secondo in griglia, mentre la Red Bull di Max Verstappen cerca il colpo nel Gran Premio 'di casa'.

Gp Olanda, la griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp d'Olanda:

1) Oscar Piastri (McLaren)

2) Lando Norris (McLaren)

3) Max Verstappen (Red Bull)

4) Isack Hadjar (Racing Bulls)

5) George Russell (Mercedes)

6) Charles Leclerc (Ferrari)

7) Lewis Hamilton (Ferrari)

8) Liam Lawson (Racing Bulls)

9) Carlos Sainz (Williams)

10) Fernando Alonso (Aston Martin)

11) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

12) Yuki Tsunoda (Red Bull)

13) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

14) Pierre Gasly (Alpine)

15) Alex Albon (Williams)

16) Franco Colapinto (Alpine)

17) Nico Hülkenberg (Kick Sauber)

18) Esteban Ocon (Haas)

19) Oliver Bearman (Haas)

20) Lance Stroll (Aston Martin)

Gp Olanda, orario e dove vederlo in tv

Il Gran Premio d'Olanda di Formula 1 è in programma oggi, domenica 31 agosto, alle ore 15. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e sarà visibile anche in chiaro, ma in differita alle 18, su TV8. La Ferrari si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
formula 1 formula 1 orario formula 1 dove vederla in tv gp olanda griglia partenza formula 1 oggi gp olanda oggi
Vedi anche
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate
News to go
Allerta maltempo sull'Italia, le regioni colpite
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video
News to go
"Smartworking crea lavoro per donne e il Sud": lo studio Bankitalia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza