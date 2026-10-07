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Formula 1, Verstappen favorito vuole sfatare il tabù Singapore

Hamilton, vincente a 5,00 su Sisal.it, a caccia della manita

Max Verstappen - (Ipa)
Max Verstappen - (Ipa)
07 ottobre 2026 | 14.13
Redazione Adnkronos
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Il ruggito di Max Verstappen, vincitore domenica scorsa a Sepang, ha infiammato tutto il Circus della Formula 1. Il quattro volte campione del mondo ha mostrato i muscoli, al volante della sua Red Bull, mettendo tutti in fila e si presenta al Gran Premio di Singapore come l’uomo da battere. Il pilota olandese, secondo gli esperti Sisal, è il favorito, a 3,00, per salire ancora sul gradino più alto del podio. Verstappen vuole abbattere il tabù-Singapore visto che, sul tracciato asiatico, non ha mai vinto: Super Max, infatti, ha sfiorato il successo in tre occasioni, 2018, 2024 e 2025, ma senza mai portarsi a casa il bottino pieno.

Kimi Antonelli, Mercedes, inizia a intravedere il primo titolo mondiale della sua giovanissima carriera ma, questo, non vuol dire che, da qui alla fine, si metterà a fare il ragioniere. L’italiano, come dimostrato anche la scorsa settimana a Sepang, non fa calcoli e punta sempre a vincere: il tracciato di Singapore propone sempre molte insidie ma Kimi, vincente a 4,00, è pronto a mettere il punto esclamativo sulla corsa al titolo iridato.

Il terzo incomodo, tra Verstappen e Antonelli, è Lewis Hamilton su Ferrari: Hammer, su questi tornanti, ha già trionfato in quattro occasioni e ha nel mirino la manita, offerta a 5,00, un’impresa che gli permetterebbe di raggiungere Sebastian Vettel, leader di ogni tempo in fatto di successi a Singapore.

Charles Leclerc, al volante della seconda Rossa, e Lando Norris, McLaren, appaiati entrambi a 6,00, proveranno ad approfittare del passo falso di uno dei tre favoriti e regalarsi un altro successo in stagione.

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Formula 1 Singapore Verstappen Hamilton titolo mondiale Red Bull
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