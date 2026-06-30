Francesca Lollobrigida diventerà mamma per la seconda volta. La campionessa azzurra del pattinaggio di velocità ha annunciato sui social l'arrivo di un nuovo membro nella famiglia Lollobrigida-Angeletti.

Le prime immagini - condivise dalla pagina ufficiale di Verissimo - ritraggono Lollobrigida con indosso la tuta della nazionale italiana, appoggiata su un tronco in riva al mare con il pancione ben in vista mentre tra le mani tiene una maglia azzurra misura bambino.

Poi, in un altro scatto in bianco e nero mostra il piccolo Tommaso, il primo figlio avuto dal marito Matteo Angeletti, che bacia teneramente il pancione della madre, accompagnato dalla scritta: "Promosso a fratello maggiore".

In un'intervista all'Adnkronos, lo scorso febbraio, la bicampionessa olimpica nei 3000 e nei 5000 metri ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 aveva parlato della maternità nel mondo dello sport: “Io non sarei riuscita a fare tutto questo senza la mia famiglia, la Federghiaccio e il mio gruppo sportivo. È un lavoro di squadra, senza supporto non si va lontano. Con il ‘Progetto mamma' la Federazione mi è stata accanto in ogni fase. Senza quell’aiuto, con ogni probabilità, questi due ori non sarebbero arrivati”, aveva detto.