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Totti conquista anche Malta, a cena nella Steak House 'Era Ora' tra tifosi e palleggi

Serata divertente in giorni particolarmente simbolici per i tifosi romanisti: proprio il 17 giugno si celebra infatti lo storico scudetto della Roma del 2001

Francesco Totti - Adnkronos
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17 giugno 2026 | 14.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Francesco Totti conquista anche Malta. L’ex capitano della Roma è stato protagonista di una serata speciale alla Steak House “Era Ora”, dove ha attirato fan e curiosi. Totti ha scelto un ricco filetto ben cotto, accompagnato - a sorpresa - da una tripla porzione di dolce, concedendosi un momento di puro gusto. Non solo cena: l’icona giallorossa si è fermata a firmare numerosi autografi su maglie e palloni, regalando sorrisi e ricordi indelebili ai presenti. Applausi e smartphone alzati quando, sulla terrazza del ristorante, si è esibito in qualche palleggio, dimostrando che la classe non passa mai.

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Una visita che ha trasformato una semplice serata in un piccolo evento, in giorni particolarmente simbolici per i tifosi romanisti: proprio il 17 giugno si celebra infatti lo storico scudetto della Roma del 2001, un trionfo indimenticabile di cui Totti è stato protagonista assoluto. Un mix perfetto di nostalgia e attualità che conferma ancora una volta il legame speciale tra Totti e i suoi tifosi, ovunque si trovi.

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Totti scudetto Roma scudetto 2001 Malta
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