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Galanda: "I playground creano, cultura sportiva e socialità"

"Da questi luoghi possono nascere non solo atleti, ma intere carriere legate allo sport"

Giacomo Galanda - (Adnkronos)
Giacomo Galanda - (Adnkronos)
02 luglio 2026 | 10.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le carriere che possono partire da questi playground sono milioni. Una carriera non significa soltanto arrivare in Serie A, ma anche diventare arbitro, allenatore, dirigente, fisioterapista o semplicemente un tifoso consapevole. Questi luoghi creano sport, cultura sportiva e socialità, ed è proprio quello di cui abbiamo bisogno per accompagnare le nuove generazioni". È il messaggio lanciato da Giacomo Galanda, ex cestista e ambassador di Sport e Salute, all'inaugurazione dello Spazio Illumina Guidonia, a Roma: gratuito, aperto a tutti e pensato per diventare parte della vita di ogni giorno. Non solo sport, ma un luogo dove incontrarsi, condividere passioni e costruire legami.

Galanda ha inoltre ricordato la propria esperienza personale, sottolineando il ruolo che spazi come questi possono avere nella crescita dei più giovani. "Io sono cresciuto in un luogo come questo: prendevo la bicicletta, mettevo il pallone sul portapacchi e andavo al campetto perché lì trovavo gli amici e potevo giocare insieme a loro. La pallacanestro ha bisogno di luoghi come questi, ma lo stesso vale per tutto lo sport e per l'intero contesto che ruota attorno ai suoi valori", ha concluso.

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sport cultura sportiva socialità gioventù
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