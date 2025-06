Marc Marquez vince la gara Sprint del Gp d'Italia. Oggi, sabato 21 giugno, il pilota spagnolo della Ducati ha trionfato al Mugello infilando così il suo ottavo successo su nove gare corte stagionali e allungando in testa alla classifica Piloti del motomondiale. Al secondo posto, ancora una volta, il fratello Alex sulla Ducati Gresini, seguito da Pecco Bagnaia, partito al fianco del compagno in griglia ma in difficoltà nella parte conclusiva della gara, quando è stato costretto a difendere il podio anche dall'arrivo della Ktm di Maverick Vinales, quinto alle spalle di Fabio Quartararo, quarto.

Sesto posto per Franco Morbidelli e settimo per Fabio Di Giannantonio, i due piloti italiani in sella alla Ducati VR46. A seguire la Ktm di Pedro Acosta e la Yamaha di Alex Rins, che chiude la zona punti in nona posizione. Domani in programma il Gran Premio.