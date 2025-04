La Lazio torna in campo in campionato. Dopo la cocente delusione maturata in Europa League, dove biancocelesti sono stati eliminati dal Bodo Glimt ai rigori nei quarti di finale, i biancocelesti volano a Genova per sfidare oggi, lunedì 21 aprile, il Genoa nella 33esima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi è reduce dal pareggio nel derby con la Roma, mentre i rossoblù di Vieira hanno firmato uno 0-0 al Bentegodi di Verona.

Genoa-Lazio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Genoa e Lazio è in programma oggi, lunedì 21 aprile, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup; Messias, Miretti, Zanoli; Pinamonti. All. Vieira

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dale-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Genoa-Lazio, dove vederla in tv

Genoa-Lazio sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l'app e la piattaforma di Dazn.