Il Milan torna in campo in Serie A. I rossoneri sfidano oggi, lunedì 5 maggio, il Genoa a Marassi nella 35esima giornata di campionato. I rossoneri sono reduci dalla vittoria contro il Venezia e vogliono alimentare le proprie speranze europee, mentre il Grifone vuole rialzarsi dopo la sconfitta di Como dell'ultimo turno.

Genoa-Milan, orario e probabili formazioni

La sfida tra Genoa e Milan è in programma oggi, lunedì 5 maggio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Thorsby; Pinamonti. All. Vieira

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceicao

Genoa-Milan, dove vederla in tv

Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l'app e la piattaforma di Dazn.