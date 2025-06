Gli Azzurrini scendono in campo per i quarti di finale dell'Europeo Under 21

L'Italia torna in campo nell'Europeo Under 21. La Nazionale azzurra del ct Nunziata sfida oggi, domenica 22 giugno, la Germania nei quarti di finale della rassegna continentale, dopo un girone chiuso al secondo posto ma a pari merito con la Spagna capolista, alla Dac Arena di Dunajska Streda. L'Italia ha raccolto fin qui due successi, entrambi di misura per 1-0 contro la Romania e i padroni di casa della Slovacchia, mentre ha pareggiato per 0-0 contro le Furie Rosse. Ora, in palio, c'è un posto in semifinale.

Germania-Italia, orario e probabili formazioni

La sfida tra Germania e Italia è in programma oggi, domenica 22 giugno, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Germania (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Gruda, Tresoldi, Woltemade. Ct. Di Salvo

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Casadei; Gnonto. Ct. Nunziata

Germania-Italia, dove vederla in tv

Germania-Italia, come tutte le partite degli Azzurrini agli Europei Under 21, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 2. Tutti i match saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.