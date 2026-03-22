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Pisilli segna, arbitro annulla rete: cos'è successo in Roma-Lecce

Episodio arbitrale nella 30esima giornata di Serie A

Niccolò Pisilli - Ipa/Fotogramma
Niccolò Pisilli - Ipa/Fotogramma
22 marzo 2026 | 18.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gol annullato alla Roma. Oggi, domenica 22 marzo, i giallorossi affrontano il Lecce nella 30esima giornata di Serie A, in una partita caratterizzata anche da un episodio arbitrale. Nel corso del primo tempo infatti la squadra di Gasperini era riuscita a sbloccare il risultato con Pisilli, ma l'arbitro ha annullato la rete per fuorigioco di Pellegrini.

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Succede tutto al 24'. Pellegrini viene servito in profondità e trova Malen in area. L'olandese si gira, vede Pisilli libero sul lato destro dell'area e lo serve, con il centrocampista, fresco di convocazione con l'Italia per i playoff Mondiali, che supera Falcone sul secondo palo.

La Roma esulta, ma l'arbitro Sacchi annulla tutto per fuorigioco. Dopo qualche secondo di revisione, il Var conferma la decisione del direttore di gara, con le immagini che mostrano come Pellegrini fosse effettivamente al di là della linea difensiva del Lecce.

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roma lecce roma lecce roma lecce gol annullato pisilli gol annullato pisilli
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