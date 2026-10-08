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La Juventus blinda Nico Gonzalez, il contratto in scadenza nel 2029 sarà prolungato

Accordo verbale raggiunto con il procuratore dell’argentino. Dopo un’estate da possibile partente, l’attaccante ha convinto il club con un ottimo avvio di stagione

Nico Gonzalez - Ipa/Fotogramma
Nico Gonzalez - Ipa/Fotogramma
08 ottobre 2026 | 14.00
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

L'attaccante della Juventus Nico Gonzalez rinnoverà il suo contratto con il club bianconero che scade nel 2029. Lo annuncia Fabrizio Romano su X. "Nico Gonzalez firmerà presto un nuovo contratto con la Juventus, è stato raggiunto un accordo verbale con il suo procuratore. La Juve ha deciso di puntare su Nico anche per la prossima stagione e ora il giocatore è pronto a mettere nero su bianco il nuovo accordo". Un rinnovo che arriva al termine di un ottimo avvio di stagione per il 28enne aregentino, protagonista di un rendimento in crescita con la maglia bianconera. L’x giocatore della Fiorentina ha saputo conquistare spazio e fiducia, diventando indispensabile per il tecnico Luciano Spalletti. Un rendimento che ha ribaltato le gerarchie rispetto a quest'estate dove sembrava un sicuro partente in direzione Atletico Madrid, dove aveva trascorso in prestito la stagione 2025-2026.

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nico gonzalez spalletti juve rinnovo gonzalez
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