Gp Austin, Verstappen in pole position davanti a Norris e Leclerc. La griglia di partenza

Giornata da incorniciare per l'olandese, vincitore anche della gara sprint

19 ottobre 2025 | 00.28
Redazione Adnkronos
Max Verstappen centra il bis ad Austin e dopo il successo nella gara sprint si prende la pole position del Gp delle Americhe di domenica 19 ottobre. Il campione del mondo chiude le qualifiche con il giro veloce (1:32.510) davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Ferrari di Charles Leclerc. Quarto George Russell su Mercedes, quinto Lewis Hamilton sull'altra Ferrari. Poi Piastri, Antonelli, Bearman, Sainz e Alonso a chiudere la top ten.

Gp Americhe, griglia partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Austin di domenica 19 ottobre:

1) Max Verstappen – Red Bull

2) Lando Norris – McLaren

3) Charles Leclerc – Ferrari

4) George Russell – Mercedes

5) Lewis Hamilton – Ferrari

6) Oscar Piastri – McLaren

7) Kimi Antonelli – Mercedes

8) Oliver Bearman – Haas

9) Carlos Sainz – Williams

10) Fernando Alonso – Aston Martin

11) Nico Hulkenberg – Stake F1 Team Kick Sauber

12) Liam Lawson – Racing Bulls

13) Yuki Tsunoda – Red Bull

14) Pierre Gasly – Alpine

15) Franco Colapinto – Alpine

16) Gabriel Bortoleto – Stake F1 Team Kick Sauber

17) Esteban Ocon – Haas

18) Alexander Albon – Williams

19) Isaak Hadjar – Racing Bulls

20) Lance Stroll – Aston Martin (5 posizioni di penalità)

